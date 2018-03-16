В Мариуполе на предприятии погибли двое рабочих
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 марта. УНН. На металлургическом предприятии МК "Азовсталь" во время работ погибло двое мужчин 1972 и 1974 года, передает УНН со ссылкой на правоохранителей.
"В Левобережный отдел полиции поступило сообщение, что на предприятии погибли два человека. Причиной смерти мужчин стало отравление угарным газом", - отметили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области.
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По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель людей".