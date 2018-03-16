У Маріуполі на підприємстві загинули двоє робітників
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 березня. УНН. На металургійному підприємстві МК “Азовсталь” під час робіт загинуло двоє чоловіків 1972 та 1974 року народження, передає УНН із посиланням на правоохоронців.
“До Лівобережного відділу поліції надійшло повідомлення, що на підприємстві загинуло двоє людей. Причиною смерті чоловіків стало отруєння чадним газом”, — зазначили у прес-службі ГУНП в Донецькій області.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 272 ″Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, якщо воно спричинило загибель людей".