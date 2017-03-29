В Мариуполе люди в балаклавах разгромили 5 игорных заведений

ukru
12:58 • 18514 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 88069 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 97056 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 110714 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 123746 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 136982 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 142806 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 131855 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121877 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 107076 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 115387 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 120262 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 124541 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 121994 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 103673 просмотра
публикации
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 88069 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 151361 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 186198 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 194005 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 189523 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 128551 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 137283 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 142820 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 141886 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 145668 просмотра
Актуальное
В Мариуполе люди в балаклавах разгромили 5 игорных заведений

В Мариуполе люди в балаклавах разгромили 5 игорных заведений

Киев • УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. 26 марта в Мариуполе группа неизвестных лиц растрощила имущество игровых заведений в Левобережном, цетральном и Кальмиусском районах города. Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.

"С 20 до 21 часов на линию 102 начали обращаться сотрудники учреждений и представители охраны, сообщали о том, что молодые в балаклавах попали внутрь помещений и разбили имущество - мониторы, терминалы, холодильники, другую аппаратуру, окна и мебель" , - говорится в сообщении.

По данным полиции, следственно-оперативные группы, которые работали на местах событий, зафиксировали правонарушение, изъяли вещественные доказательства, которые уже приобщены к материалам уголовных производств.

Начато уголовные производства по ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ст.296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.

Указанную ситуацию прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Все 5 объектов, которые активисты ошибочно приняли за игорные залы, оказались Национальной лотереей, и у всех была лицензия. Моя позиция - местная полиция должна работать совместно с активистами, не ломать оборудования, а объединиться и активно содействовать полиции в недопущении открытия новых игорных клубов", - сказал он.

Сейчас полицейские устанавливают мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению. Пакет правоустанавливающих документов у пострадавших объектов проверяется.

По данным местных СМИ , речь идет о заведениях "Украинской национальной лотереи".

Напомним, против "Украинской национальной лотереи" Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей.

Установлено, что должностными лицами и учредителями компании с иностранными инвестициями "УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (код ЕГРПОУ 24940541), ООО "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЕГРПОУ 38323297), ООО "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" (код ЕГРПОУ 37047683) создан преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей.

Недавно стало известно, что Всемирная лотерейная ассоциация исключила "УНЛ" из своего состава .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы