В Мариуполе люди в балаклавах разгромили 5 игорных заведений
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. 26 марта в Мариуполе группа неизвестных лиц растрощила имущество игровых заведений в Левобережном, цетральном и Кальмиусском районах города. Об этом сообщает ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"С 20 до 21 часов на линию 102 начали обращаться сотрудники учреждений и представители охраны, сообщали о том, что молодые в балаклавах попали внутрь помещений и разбили имущество - мониторы, терминалы, холодильники, другую аппаратуру, окна и мебель" , - говорится в сообщении.
По данным полиции, следственно-оперативные группы, которые работали на местах событий, зафиксировали правонарушение, изъяли вещественные доказательства, которые уже приобщены к материалам уголовных производств.
Начато уголовные производства по ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ст.296 "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Указанную ситуацию прокомментировал глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"Все 5 объектов, которые активисты ошибочно приняли за игорные залы, оказались Национальной лотереей, и у всех была лицензия. Моя позиция - местная полиция должна работать совместно с активистами, не ломать оборудования, а объединиться и активно содействовать полиции в недопущении открытия новых игорных клубов", - сказал он.
Сейчас полицейские устанавливают мотивы преступления и лиц, причастных к его совершению. Пакет правоустанавливающих документов у пострадавших объектов проверяется.
По данным местных СМИ , речь идет о заведениях "Украинской национальной лотереи".
Напомним, против "Украинской национальной лотереи" Национальной полицией Украине открыто уголовное производство по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей.
Установлено, что должностными лицами и учредителями компании с иностранными инвестициями "УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ" (код ЕГРПОУ 24940541), ООО "ЛАКИ ЛЕНД" (код ЕГРПОУ 38323297), ООО "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" (код ЕГРПОУ 37047683) создан преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей.
Недавно стало известно, что Всемирная лотерейная ассоциация исключила "УНЛ" из своего состава .