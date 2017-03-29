У Маріуполі люди в балаклавах розгромили 5 гральних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. 26 березня у Маріуполі група невідомих осіб потрощила майно ігрових закладів у Лівобережному, Цетральному та Кальміуському районах міста. Про це повідомляє ГУ НП у Донецькій області, передає УНН.
“З 20-ї до 21-ї години на лінію 102 почали звертатися співробітники закладів і представники охорони, які повідомляли про те, що молодики у балаклавах потрапили всередину приміщень і розбили майно — монітори, термінали, холодильники, іншу апаратуру, вікна та меблі”, — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, слідчо-оперативні групи, що працювали на місцях подій, зафіксували правопорушення, вилучили речові докази, які вже долучено до матеріалів кримінальних проваджень.
Розпочато кримінальні провадження за ст.194 “Умисне знищення або пошкодження майна” та ст.296 “Хуліганство” Кримінального кодексу України.
Вказану ситуацію прокоментував очільник поліції Донецької області Вячеслав Аброськін.
“Всі 5 об’єктів, які активісти помилково прийняли за ігорні зали, виявилися Національною лотереєю, і у всіх була ліцензія. Моя позиція — місцева поліція має працювати спільно з активістами, не ламати обладнання, а об’єднатися та активно сприяти поліції в недопущенні відкриття нових ігорних клубів”, — сказав він.
Наразі поліцейські встановлюють мотиви злочину і осіб, причетних до його скоєння. Пакет правовстановлюючих документів у постраждалих об’єктів перевіряється.
За даними місцевих ЗМІ, йдеться про заклади “Української національної лотереї”.
Нагадаємо, проти “Української національної лотереї” Національною поліцією України відкрито кримінальне провадження за підозрою в ухиленні від сплати податків та організації грального бізнесу під виглядом лотерей.
Установлено, що службовими особами та засновниками Підприємства з іноземними інвестиціями “УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЛОТЕРЕЯ” (код ЄДРПОУ 24940541), ТОВ “ЛАКІ ЛЕНД” (код ЄДРПОУ 38323297), ТОВ “ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ” (код ЄДРПОУ 37047683) створено злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі шляхом використання фіктивних підприємств та організації зайняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.
Нещодавно стало відомо, що Всесвітня лотерейна асоціація виключила “УНЛ” зі свого складу.