В Мариуполе арестовали мужчину за развращение малолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Апелляционный суд Донецкой области назначил меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток для подозреваемого в развращении малолетних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, передает УНН.
"Апелляционный суд Донецкой области удовлетворил апелляционную жалобу прокурора Мариупольской местной прокуратуры №1 и назначил мужчине, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - отметили в ведомстве.
Как было установлено, 47-летний мужчина в течение 6 месяцев неоднократно совершал развратные действия в отношении двух малолетних девочек. О фактах развращения правоохранителям стало известно от учителей школы, в которой учатся пострадавшие.
Суд первой инстанции в отношении подозреваемого в развращении мужчины применил меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура подала апелляционную жалобу.
Продолжается досудебное расследование. За совершение этого преступления арестованному грозит до 8 лет за решеткой.
Напомним, суд взял под стражу 65-летнего мужчину, который периодически совершал развратные действия в отношении малолетней соседской девочки.