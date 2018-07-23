У Маріуполі арештували чоловіка за розбещення малолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Апеляційний суд Донецької області призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб для підозрюваного у розбещенні малолітніх дівчат. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області, передає УНН.
"Апеляційний суд Донецької області задовольнив апеляційну скаргу прокурора Маріупольської місцевої прокуратури №1 та призначив чоловікові, який підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", - зазначили у відомстві.
Як було встановлено, 47-річний чоловік впродовж 6 місяців неодноразово здійснював розпусні дії стосовно двох малолітніх дівчат. Про факти розбещення правоохоронцям стало відомо від вчителів школи, у якій навчаються потерпілі.
Суд першої інстанції щодо підозрюваного у розбещенні чоловіка застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак прокуратура подала апеляційну скаргу.
Триває досудове розслідування. За скоєння цього злочину арештованому загрожує до 8 років за ґратами.
Нагадаємо, суд взяв під варту 65-річного чоловіка, який періодично вчиняв розпусні дії стосовно малолітньої сусідської дівчинки.