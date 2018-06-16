В магазине во Львове произошел взрыв: бросили боеприпас для страйкбола

"Сегодня, 16 июня, в полицию поступила информация о том, что около 13:00 в один из магазинов на улице Широкой неизвестный мужчина бросил пакет, после чего произошел взрыв и образовалось задымление", - сообщили в полиции.

На месте происшествия работают эксперты-взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"Полицейские предварительно установили, что незначительное задымление и резкий химический запах в магазине вызвал взрывпакет для страйкбола. Пострадавших нет", - добавили в ведомстве.

Напомним, взрыв автомобиля произошел в Черкассах, пострадавший водитель скончался в больнице.