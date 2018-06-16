У магазині у Львові стався вибух: кинули боєприпас для страйкболу

"Сьогодні, 16 червня, до поліції надійшла інформація про те, що близько 13:00 в один з магазинів на вулиці Широкій невідомий чоловік кинув пакунок, після чого стався вибух і утворилося задимлення", - повідомили у поліції.

На місці події працюють експерти-вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

"Поліцейські попередньо встановили, що незначне задимлення та різкий хімічний запах в магазині спричинив вибухопакет для страйкболу. Постраждалих немає", - додали у відомстві.

Нагадаємо, вибух автомобіля стався в Черкасах, постраждалий водій помер у лікарні.