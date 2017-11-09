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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 15446 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 47786 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 67770 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 74866 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 76230 просмотра

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В "М.С.Л." сообщили об очередной волне заказной кампании против лотерейного оператора

В "М.С.Л." сообщили об очередной волне заказной кампании против лотерейного оператора

Киев  •  УНН

 • 8051 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." сообщает об очередной волне широкомасштабной заказной кампании, сообщает УНН.

“На сегодняшний день руками так называемых „активистов“, которые прикрываются патриотическими лозунгами, осуществляются противоправные действия, от которых страдает не только компания ”М.С.Л.“, но и рядовые украинцы”, — отметили в “М.С.Л .”

В “М.С.Л.” напомнили, что в понедельник, 6 ноября 2017 года, на центральный офис государственного оператора лотерей напали “титушки”.

Кроме того, 6-8 ноября были совершены нападения и на другие офисы и точки компании.

“Обращаем внимание на то, что на этот раз проплаченные акции несут откровенно агрессивный характер. Подобные необдуманные и необоснованные действия представляют угрозу для жизни рядовых украинцев. Целью этих провокаций является расшатывание ситуации и доведение ее до критической. При этом все „аргументы“, которыми прикрываются молодчики (многие из них еще не достигли совершеннолетия) для совершения противоправных действий, не выдерживают никакой критики, ведь они были неоднократно опровергнуты как представителями самого лотерейного оператора „М.С.Л.“, так и службой безопасности Украины. Все документы и постановления, которые это подтверждают, неоднократно были обнародованы в СМИ", - предупредили в“ М.С.Л.”

В связи с этим, оператор государственных лотерей “М.С.Л.” официально обратился к министру внутренних дел Украины с заявлением о совершении уголовного преступления.

“Мы уверены, что правоохранительные органы адекватно отреагируют на эту ситуацию, прекратят произвол и обеспечат соблюдение законов Украины”, — резюмировали в “М.С.Л.”

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