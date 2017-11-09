У "М.С.Л." повідомили про чергову хвилю замовної кампанії проти лотерейного оператора

ukru
14:09 • 35237 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 51050 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 84018 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 69312 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 76070 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 118130 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 113921 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 120065 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 180488 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111381 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+14°
1.4 м/с
37 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 188855 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 111941 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 137532 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

09:33 • 99644 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 48420 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 38388 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 84021 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 137532 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 180489 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 188855 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 24235 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 48420 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 131087 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 121227 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 152112 перегляди
Актуальне
У "М.С.Л." повідомили про чергову хвилю замовної кампанії проти лотерейного оператора

У "М.С.Л." повідомили про чергову хвилю замовної кампанії проти лотерейного оператора

Київ • УНН

 • 8059 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Оператор державних лотерей "М.С.Л." повідомляє про чергову хвилю широкомасштабної замовної кампанії, повідомляє УНН.

“На сьогоднішній день руками так званих „активістів“, які прикриваються патріотичними гаслами, здійснюються протиправні дії, від яких страждає не тільки компанія „М.С.Л.“, але й пересічні українці”, — наголосили в “М.С.Л.”

У “М.С.Л.” нагадали, що у понеділок, 6 листопада 2017 року, на центральний офіс державного оператора лотерей напали “тітушки”.

Крім того, 6-8 листопада були здійснені напади й на інші офіси та точки компанії.

“Звертаємо увагу на те, що цього разу проплачені акції несуть відверто агресивний характер. Подібні необдумані та необґрунтовані дії становлять загрозу життю пересічних українців. Єдиною метою цих провокацій є розхитування ситуації та доведення її до критичної. При цьому всі „аргументи“, якими прикриваються молодики (багато з них ще не досягли повноліття) для вчинення протиправних дій, не витримують жодної критики, адже вони були неодноразово спростовані як представниками самого лотерейного оператора „М.С.Л.“, так і Службою безпеки України. Усі документи та постанови, які це підтверджують, неодноразово були оприлюднені у ЗМІ”, — попередили у “М.С.Л.”

У зв’язку із цим, оператор державних лотерей “М.С.Л.” офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ України з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

"Ми впевнені, що правоохоронні органи адекватно відреагують на дану ситуацію, припинять свавілля та забезпечать дотримання законів України“, — резюмували в “М.С.Л.”

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75