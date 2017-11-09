У "М.С.Л." повідомили про чергову хвилю замовної кампанії проти лотерейного оператора

“На сьогоднішній день руками так званих „активістів“, які прикриваються патріотичними гаслами, здійснюються протиправні дії, від яких страждає не тільки компанія „М.С.Л.“, але й пересічні українці”, — наголосили в “М.С.Л.”

У “М.С.Л.” нагадали, що у понеділок, 6 листопада 2017 року, на центральний офіс державного оператора лотерей напали “тітушки”.

Крім того, 6-8 листопада були здійснені напади й на інші офіси та точки компанії.

“Звертаємо увагу на те, що цього разу проплачені акції несуть відверто агресивний характер. Подібні необдумані та необґрунтовані дії становлять загрозу життю пересічних українців. Єдиною метою цих провокацій є розхитування ситуації та доведення її до критичної. При цьому всі „аргументи“, якими прикриваються молодики (багато з них ще не досягли повноліття) для вчинення протиправних дій, не витримують жодної критики, адже вони були неодноразово спростовані як представниками самого лотерейного оператора „М.С.Л.“, так і Службою безпеки України. Усі документи та постанови, які це підтверджують, неодноразово були оприлюднені у ЗМІ”, — попередили у “М.С.Л.”

У зв’язку із цим, оператор державних лотерей “М.С.Л.” офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ України з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

"Ми впевнені, що правоохоронні органи адекватно відреагують на дану ситуацію, припинять свавілля та забезпечать дотримання законів України“, — резюмували в “М.С.Л.”