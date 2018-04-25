Во Львове уволили учительницу, которая поздравила Гитлера с днем рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Учительницу истории львовской школы №100 Марьяну Батюк уволили после того, как она опубликовала на своей странице в Facebook поздравления Адольфа Гитлера с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета, передает УНН.
Сегодня, 25 апреля, директор школы вручил М.Батюк приказ об увольнении с работы школы №100 и трудовую книжку.
Так, управление образования Львовского горсовета ранее издало приказ по результатам фактов, изложенных в СМИ, о заместителе директора школы №100, учителя истории Марьяны Батюк с рекомендацией уволить ее с должности.
С целью проверки факта по сообщению в соцсети во вторник управление образования вручило учительнице письмо, чтобы она прибыла в "Городской центр информационных технологий" для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в Facebook. Однако она не пришла.
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"Учитывая то, что отсутствуют какие-либо факты, подтверждающие обратное, комиссия управления образования обязала директора школы №100 рассмотреть вопрос увольнения Марьяны Батюк за совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением ее работы в школе", - сказано в сообщении.
В среду 25 апреля М.Батюк в школе еще раз предложили предоставить доступ к архиву ее аккаунта в Facebook, однако она отказалась.
Отмечается, что 20 апреля в Facebook на странице Марьяны Батюк было опубликовано сообщение с поздравлением ко дню рождения Адольфа Гитлера.