У Львові звільнили вчительку, яка привітала Гітлера з днем народження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Учительку історії лвівської школи №100 Мар’яну Батюк звільнили після того, як вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook привітання Адольфа Гітлера з днем народження. Про це повідомляє прес-служба львівської міськради, передає УНН.
Сьогодні, 25 квітня, директор школи вручив М.Батюк наказ про звільнення з роботи зі школи № 100 та трудову книжку.
Так, управління освіти Львівської міськради раніше видало наказ за результатами фактів, викладених у ЗМІ, щодо заступника директора школи № 100, вчителя історії Мар’яни Батюк з рекомендацією звільнити її з посади.
З метою перевірки факту щодо допису у соцмережі у вівторок управління освіти вручило вчительці лист, щоб вона прибула до “Міського центру інформаційних технологій” для надання можливості завантаження копії архіву її акаунту у Facebook. Однак вона не з’явилась.
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“Враховуючи те, що відсутні будь-які факти, які підтверджують зворотнє, комісія управління освіти зобов’язала директора школи № 100 розглянути питання звільнення з роботи Мар’яни Батюк за вчинення аморального поступку, несумісного з продовженням її роботи в школі”, — сказано у повідомленні.
У середу 25 квітня М.Батюк у школі ще раз запропонували надати доступ до архіву її акаунту у Facebook, однак вона відмовилась.
Зазначається, що 20 квітня у Facebook на сторінці Мар’яни Батюк був опублікований допис з привітанням до дня народження Адольфа Гітлера.