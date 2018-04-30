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Во Львове женщина пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток

Киев • УНН

 • 12897 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Сотрудники патрульной полиции помешали женщине покончить жизнь самоубийством. Женщина наглоталась таблеток. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области, передает УНН.

Во Львове женщина пыталась покончить с собой, наглотавшись таблеток

"Сегодня ночью патрульные 2 батальона получили на служебный планшет сообщение о том, что знакомая заявительницы хочет покончить жизнь самоубийством. Офицеры связались с ней и попросили сообщить детали. Взволнованная женщина рассказала, что ей написала ее сотрудница смс-сообщение, а в ходе переписки она поняла, что та наглоталась таблеток. Заявитель рассказала патрульным, где живет ее подруга", - говорится в сообщении.

Когда инспекторы прибыли по адресу (на улицу Окружную), дверь им никто не открывал, поэтому один из патрульных залез на крышу магазина и уже оттуда проник в квартиру.

"На кровати лежала женщина без сознания. Патрульные начали ее откачивать до приезда медиков. Впоследствии бригада скорой медицинской помощи госпитализировали гражданку", - проинформировали в полиции.

Напомним, в Киеве женщина совершила самоубийство, прыгнув с 21 этажа дома.

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