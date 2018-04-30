У Львові жінка намагалася вкоротити собі віку, наковтавшись пігулок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Співробітники патрульної поліції завадили жінці покінчити життя самогубством. Жінка наковталась пігулок. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
"Сьогодні вночі патрульні 2 батальйону отримали на службовий планшет повідомлення, що знайома заявниці хоче покінчити життя самогубством. Офіцери зв’язалися з нею та попросили повідомити деталі. Схвильована жінка розповіла, що їй написала її співробітниця смс-повідомлення, а в ході переписки вона зрозуміла, що та наковталася таблеток. Заявниця розповіла патрульним, де мешкає її подруга", – йдеться в повідомленні.
Коли інспектори прибули за адресою (на вулицю Окружну), двері їм ніхто не відчиняв, тож один з патрульних заліз на дах магазину і вже звідти пробрався до квартири.
"На ліжку лежала жінка без свідомості. Патрульні почали її відкачувати до приїзду медиків. Згодом бригада швидкої медичної допомоги госпіталізували громадянку", – проінформували в поліції.
Нагадаємо, у Києві жінка скоїла самогубство, стрибнувши з 21 поверху будинку.