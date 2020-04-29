Во Львове впервые удалили опухоль в почке

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова врачи впервые удалили опухоль в почке лапароскопическим методом - то есть через маленький разрез без кровопотерь. Поэтому уже на четвертый день после операции пациента без жалоб выписали из больницы, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".