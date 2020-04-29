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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Актуальное
Во Львове впервые удалили опухоль в почке

Во Львове впервые удалили опухоль в почке

Киев  •  УНН

 • 13265 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова врачи впервые удалили опухоль в почке лапароскопическим методом - то есть через маленький разрез без кровопотерь. Поэтому уже на четвертый день после операции пациента без жалоб выписали из больницы, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

В частности, врачи прооперировали 32-летнего мужчину, опухоль у которого обнаружили случайно при обследовании позвоночника.

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"В срез изображения МРТ тогда попала левая почка, на которой врачи и увидели маленькую опухоль. Несмотря на небольшой размер - всего 2 см, она была очень опасной, так как располагалась практически в почечных сосудах - "воротах почки". Это значительно усложняло операцию. Еще до недавнего времени опухоль хирургам пришлось бы удалять классическим методом, делая открытую и очень травматическую операцию на почке. Но сегодня ее в больнице удалили лапароскопически", - сообщили в больнице скорой медицинской помощи.

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