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У Львові вперше видалили пухлину в нирці

У Львові вперше видалили пухлину в нирці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова лікарі вперше видалили пухлину в нирці лапароскопічним методом — тобто через маленький розріз без крововтрат. Тож уже на четвертий день після операції пацієнта без жодних скарг виписано з лікарні, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Зокрема, лікарі прооперували 32-річного чоловіка, пухлину в якого виявили випадково під час обстеження хребта.

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"У зріз зображення МРТ тоді потрапила ліва нирка, на якій лікарі і побачили маленьку пухлину. Попри невеликий розмір — усього 2 см, вона була дуже небезпечною, бо розташовувалася фактично на ниркових судинах, мовою лікаря — „воротах нирки“. Це значно ускладнювало операцію. Іще донедавна пухлину хірургам довелося б видаляти класичним методом, роблячи відкриту і дуже травматичну операцію на нирці. Та сьогодні її в лікарні видалили лапароскопічно", — повідомили в лікарні швидкої медичної допомоги.

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