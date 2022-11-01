Во Львове возобновили работу еще два заведения McDonald's
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во Львове для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.
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"Заходите на хрустящие Чикен МакНаггетс в одном из вновь открытых заведений Львова", – говорится в сообщении.
Детали
Возобновили работу заведения по адресам:
• ул. Владимира Великого, 24-А;
• ТРЦ Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7-Б.
Напомним
18 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила о возобновлении работы во Львове.