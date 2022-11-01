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Во Львове возобновили работу еще два заведения McDonald's

Киев • УНН

 • 229949 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Во Львове для посетителей открыли еще два заведения McDonald's. Об этом компания сообщила сегодня в Facebook, информирует УНН.

Цитата

"Заходите на хрустящие Чикен МакНаггетс в одном из вновь открытых заведений Львова", – говорится в сообщении.

Детали

Возобновили работу заведения по адресам:

• ул. Владимира Великого, 24-А;

• ТРЦ Forum Lviv, ул. Под Дубом, 7-Б.

Напомним

18 октября сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила о возобновлении работы во Львове.

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