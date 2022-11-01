У Львові відновили роботу ще два заклади McDonald's
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Львові для відвідувачів відкрили ще два заклади McDonald's. Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook, інформує УНН.
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"Заходьте на хрусткі Чікен МакНагетс у одному з наново відкритих закладів Львова", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Відновили роботу заклади за адресами:
• вул. Володимира Великого, 24-А;
• ТРЦ Forum Lviv, вул. Під Дубом, 7-Б.
Нагадаємо
18 жовтня мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's повідомила про відновлення роботи у Львові.