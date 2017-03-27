Во Львове прокурора поймали на взятке в 12 тыс. грн

“Служба СБ Львовской обл. совместно с Генеральной инспекцией ГПУ задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды в размере 12 тыс. гривен прокурором Львовской местной прокуратуры № 1, юристом 1 класса Калифицким Николаем Александровичем от обвиняемого в уголовном производстве за содействие в применении наиболее мягкой меры наказания,” — написал Генпрокурор.

“При получении неправомерной выгоды в размере 12 тыс. грн коррупционера задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия,” — отметил он.

Проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту работы фигуранта.