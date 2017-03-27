У Львові прокурора затримали на хабарі в 12 тис.грн

“Служба СБ Львівської обл. спільно з Генеральною інспекцією ГПУ задокументували факт вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 12 тисяч гривень прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1, юристом 1 класу Каліфіцьким Миколою Олександровичем від обвинуваченої у кримінальному провадженні за сприяння у застосуванні найбільш м’якої міри покарання,” — написав Генпрокурор.

“Під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 тис. грн корупціонера затримали в порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлені і вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події,” — зазначив він.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем роботи фігуранта.