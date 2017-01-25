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Во Львове полиция разоблачила сотрудника банка в хищении средств

Во Львове полиция разоблачила сотрудника банка в хищении средств

Киев • УНН

 • 9802 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Львовские правоохранители разоблачили банковского работника в хищении средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Как установили правоохранители, банковский работник в декабре 2015 года и в апреле 2016 года совершил хищение средств банковского учреждения на сумму 210  тысяч гривен.

Имея логины и пароли доступа к системе дистанционного обслуживания клиентов банка, он провел несанкционированное изменение информации и в дальнейшем перечислил деньги со счета клиента банка на свой собственный счет.

Сначала он присвоил таким образом десять тысяч гривен, а дальше перечислял на свой личный счет пятьдесят тысяч гривен, потом сто тысяч гривен, а потом еще пятьдесят тысяч гривен, которые в дальнейшем тоже присвоил.

В рамках открытого уголовного производства, менеджеру банка сообщено о подозрении в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе по ч.3,4 ст.191 (хищение в крупных размерах), ч.1,2 ст.200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ч.1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин), ч.1,3 ст.362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах) УК Украины.

Проводится досудебное расследование.

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