У Львові поліція викрила працівника банку у розкраданні коштів

Як встановили правоохоронці, банківський працівник у грудні 2015 року та у квітні 2016 року здійснив розкрадання коштів банківської установи на суму 210 тисяч гривень.

Маючи логіни та паролі доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів банку, він провів несанкціоновану зміну інформації і в подальшому перерахував гроші з рахунку клієнта банку на свій власний рахунок.

Спочатку він привласнив у такий спосіб десять тисяч гривень, а далі перераховував на свій особистий рахунок п’ятдесят тисяч гривень, потім сто тисяч гривень, а потім ще п’ятдесят тисяч гривень, які в подальшому теж привласнив.

У рамках відкритого кримінального провадження, менеджеру банку повідомлено про підозру у скоєнні ряду кримінальних правопорушень, зокрема за ч.3,4 ст.191 (розкрадання у великих розмірах), ч.1,2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч.1 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин), ч.1,3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах) КК України.

Проводиться досудове розслідування.