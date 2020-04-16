Во Львове показали уникальные авторские писанки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Музей народной архитектуры и быта во Львове имени Климентия Шептицкого на Facebook опубликовал фрагменты авторской коллекции музея - писанки известного писанкаря и коллекционера Александра Опария, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Его писанки - маленькие шедевры. Здесь мы видим и мотив дерева - цветы из рушныков Приднепровья искусно интерпретированы в необычной пространственной композиции, встречаем бурную растительное орнаментику, формы которой дополнены сочными красками.
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Автор работает с методиками восковой росписи и травления (уксусной кислотой), использует анилиновые красители", - говорится в сообщении.