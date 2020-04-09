Тисячолітні керамічні писанки показали на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На території Львівської області археологи віднайшли у різний час п'ять давніх керамічних писанок.
Про це пише "Гал-інфо" з посиланням на Історико-культурний заповідника "Давній Пліснеськ", передає УНН.
Таких артефактів на теренах пам’ятки упродовж кінця ХІХ – ХХ ст. віднайдено 5 (3 цілі та 2 фрагменти). Зберігаються вони в Археологічному музеї ЛНУ ім. Івана Франка й Археологічному музеї у Кракові.
Нагадаємо, що пліснеські писанки це – керамічні модельки у формі яєць (тому не зовсім є писанками у звичному для нас розумінні цього слова). Датовані ХІ–ХІІІ ст.
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Вони покриті жовтою і темно-зеленою, коричневою або чорною поливою.
Всередині мають порожнини з невеличкими глиняними кульками-брязкальцями. В орнаменті використано рослинні мотиви.
До речі, такі писанки у різний час віднайдені в Крилосі (літописний Галич), у Києві, на Полтавщині та Рівненщині.