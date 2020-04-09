Тысячелетние керамические писанки показали во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. На территории Львовской области археологи нашли в разное время пять древних керамических писанок. Об этом пишет "Гал-инфо" со ссылкой на Историко-культурный заповедник "Древний Плиснеск", передает УНН.
Таких артефактов на территории памятника на протяжении конца XIX - ХХ вв. найдено 5 (3 целые и 2 фрагмента). Хранятся они в Археологическом музее ЛНУ им. Ивана Франко и Археологическом музее в Кракове.
Напомним, что плиснеские писанки это - керамические модельки в форме яиц (поэтому не совсем являются писанками в привычном для нас понимании этого слова). Датированные XI-XIII вв.
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Они покрыты желтой и темно-зеленой, коричневой или черной глазурью.
Внутри имеют полости с небольшими глиняными шариками-погремушками. В орнаменте использованы растительные мотивы.
Кстати, такие писанки в разное время найдены в Крылосе (летописный Галич), в Киеве, в Полтавской и Ровенской областях.