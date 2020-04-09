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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 40006 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 49070 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Тысячелетние керамические писанки показали во Львовской области

Тысячелетние керамические писанки показали во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 13171 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На территории Львовской области археологи нашли в разное время пять древних керамических писанок. Об этом пишет "Гал-инфо" со ссылкой на Историко-культурный заповедник "Древний Плиснеск", передает УНН.

Таких артефактов на территории памятника на протяжении конца XIX - ХХ вв. найдено 5 (3 целые и 2 фрагмента). Хранятся они в Археологическом музее ЛНУ им. Ивана Франко и Археологическом музее в Кракове.

Напомним, что плиснеские писанки это - керамические модельки в форме яиц (поэтому не совсем являются писанками в привычном для нас понимании этого слова). Датированные XI-XIII вв.

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Они покрыты желтой и темно-зеленой, коричневой или черной глазурью.

Внутри имеют полости с небольшими глиняными шариками-погремушками. В орнаменте использованы растительные мотивы.

Кстати, такие писанки в разное время найдены в Крылосе (летописный Галич), в Киеве, в Полтавской и Ровенской областях.

Украинские Национальные Новости

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