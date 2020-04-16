У Львові показали унікальні авторські писанки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького на Facebook опублікував фрагменти авторської колекції Музею – писанки знаного писанкаря і колекціонера Олександра Опарія, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Його писанки – маленькі шедеври. Тут ми бачимо й мотив дерева – квіти з рушників Наддніпрянщини майстерно інтерпретовані у незвичній просторовій композиції, зустрічаємо бурхливу рослинну орнаментику, форми якої доповнені соковитими барвами.
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Автор працює з методиками воскового розпису та травлення (оцтовою кислотою), використовує анілінові барвники", - сказано у повідомленні.