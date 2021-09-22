Во Львове годовалая девочка проглотила кольцо с острыми краями: его доставали два часа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во Львовской области годовалая девочка случайно проглотила кольцо. Врачи доставали его в течение двух часов. Об этом сообщила Львовская Областная Детская Клиническая Больница "Охматдет", передает УНН.
Детали
По словам мамы потерпевшей, девочка случайно проглотила кольцо, когда играла с сестрой: она хотела попробовать кольцо на зуб, а ее старшая сестра случайно протолкнула его глубже, когда пыталась забрать изо рта сестренки.
На рентгене хирурги увидели, что кольцо разорванное посередине (универсальный размер, чтобы регулировать) и имеет острые концы. Ситуация была сложной, потому что украшение попало в двенадцатиперстную кишку и часть кишки острым краем затянуло внутрь. В операционную шли вместе с хирургами, чтобы при необходимости сразу начать открытую операцию.
"Кольцо постоянно цеплялось острыми краями за края кишки, но нам удалось достать его без операции. Правда, манипуляция была достаточно длительной, мы с ним соревновались примерно два часа", — отметила врач-эндоскопист Марта Лучак.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже уехала домой.
Напомним
В Винницкой области ребенок проглотил леденец вместе с палочкой. В результате он попал без сознания в больницу, на следующий день его состояние улучшилось.