У Львові однорічна дівчинка проковтнула перстень із гострими краями: його діставали дві години

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За словами мами потерпілої, дівчинка випадково проковтнула перстень, коли гралася із сестричкою: вона хотіла спробувати перстень на зуб, а її старша сестра випадково проштовхнула його глибше, коли намагалася забрати з рота сестрички.

На рентгені хірурги побачили, що перстень розірваний посередині (універсальний розмір, щоб регулювати) і має гострі кінці. Ситуація була складною, бо прикраса потрапила у дванадцятипалу кишку і частину кишки гострим краєм затягнула всередину. В операційну йшли разом із хірургами, щоб за потреби відразу розпочати відкриту операцію.

"Перстень постійно зачіпався гострими краями за краї кишки, але нам вдалося дістати його без операції. Правда, маніпуляція була досить тривалою, ми з ним змагалися приблизно дві години", — зазначила лікар-ендоскопіст Марта Лучак.

Наразі дівчинка почувається добре і вже поїхала додому.

Нагадаємо

У Вінницької області дитина проковтнула льодяник разом із паличкою. Унаслідок цього вона потрапила непритомною до лікарні, наступного дня її стан покращився.