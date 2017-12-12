Во Львове обокрали автомобиль судьи ВСУ

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Неизвестные выбили стекло в автомобиле судьи, которое было припарковано на одном из подземных парковок во Львове, и похитили мужскую сумку, в которой были документы, включая паспорт гражданина Украины и удостоверение преподавателя Львовского национального университета им. Франко.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 185 УК Украины - кража.

Напомним, в Харькове сожгли авто судьи.