Во Львове обокрали автомобиль судьи ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На днях во Львове неизвестные обокрали судью Верховного суда Украины - преступники похитили документы из автомобиля судьи. Об этом УНН сообщили в полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейскому из Одессы в столице сожгли автомобиль
Неизвестные выбили стекло в автомобиле судьи, которое было припарковано на одном из подземных парковок во Львове, и похитили мужскую сумку, в которой были документы, включая паспорт гражданина Украины и удостоверение преподавателя Львовского национального университета им. Франко.
Полиция начала досудебное расследование по ст. 185 УК Украины - кража.
Напомним, в Харькове сожгли авто судьи.