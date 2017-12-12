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У Львові обікрали автомобіль судді ВСУ

У Львові обікрали автомобіль судді ВСУ

Київ • УНН

 • 21275 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Днями у Львові невідомі обікрали суддю Верховного суду України – злочинці викрали документи з автомобіля судді. Про це УНН повідомили у поліції.

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Невідомі вибили скло в авто судді, яке було припарковане на одному з підземних паркувальних майданчиків у Львові, та викрали чоловічу сумку, у якій були документи, включаючи паспорт громадянина України та посвідчення викладача Львівського національного університету ім. Франка.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст. 185 ККУ – крадіжка.

Нагадаємо, у Харкові спалили авто судді.

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