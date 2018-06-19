Во Львове на строительстве мужчину ударило током
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Во Львове на строительстве по ул. Боднарский был поражен током двадцативосьмилетний мужчина, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
По предварительной информации, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в 8 городскую больницу.
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Обстоятельства выясняются.
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Напомним, в Житомирской области 10-летний мальчик получил ожоги тела во время фотографирования на крыше грузового поезда.