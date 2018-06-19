У Львові на будівництві чоловіка вразило струмом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Львові на будівництві по вул. Боднарській був уражений струмом двадцятивосьмирічний чоловік, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
За попередньою інформацією, постраждалого госпіталізували у важкому стані у 8 міську лікарню.
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Обставини з'ясовують.
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Нагадаємо, у Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла під час фотографування на даху вантажного потяга.