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У Львові на будівництві чоловіка вразило струмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. У Львові на будівництві по вул. Боднарській був уражений струмом двадцятивосьмирічний чоловік, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

За попередньою інформацією, постраждалого госпіталізували у важкому стані у 8 міську лікарню.

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Обставини з'ясовують.

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Нагадаємо, у Житомирській області 10-річний хлопчик отримав опіки тіла під час фотографування на даху вантажного потяга.

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