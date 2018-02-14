Во Львове горело отделение "Сбербанка России"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня утром во Львове на улице Городоцкой 143 случился пожар в отделении "Сбербанка России". Факт пожара в помещении банка корреспонденту УНН подтвердили в ГУ ЧП во Львовской области.
"В шесть утра в полицию поступило сообщение о пожаре в отделении одного из банков. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации неизвестные разбили стекло и бросили бутылку с неизвестным веществом внутрь помещения", - сообщили в полиции.
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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 194 - умышленное повреждение имущества.
Основные детали инцидента и причастные лица устанавливаются.