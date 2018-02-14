У Львові горіло відділення "Сбербанку Росії"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні, зранку, у Львові на вулиці Городоцькій 143 трапилась пожежа у відділенні "Сбербанку Росії". Факт пожежі в приміщенні банку кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП у Львівській області.
"О шостій ранку до поліції надійшло повідомлення про пожежу у відділенні одного з банків. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією невідомі особи розбили скло та кинули пляшку з невідомою речовиною в середину приміщення", - повідомили у поліції.
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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна.
Основні деталі інциденту та причетні особи встановлюються.