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У Львові горіло відділення "Сбербанку Росії"

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні, зранку, у Львові на вулиці Городоцькій 143 трапилась пожежа у відділенні "Сбербанку Росії". Факт пожежі в приміщенні банку кореспонденту УНН підтвердили в ГУ НП у Львівській області.

"О шостій ранку до поліції надійшло повідомлення про пожежу у відділенні одного з банків. На місце виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією невідомі особи розбили скло та кинули пляшку з невідомою речовиною в середину приміщення", - повідомили у поліції.

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Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна.

Основні деталі інциденту та причетні особи встановлюються.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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