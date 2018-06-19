Во Львове дедушка выбросился из окна квартиры

"В Шевченковский отдел полиции 18 июня около 6.50 поступило сообщение от медиков о том, что на улице Шевченко во Львове из окна выпал мужчина, который от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские установили, что погибший - 75-летний львовянин, который выпал из окна собственной квартиры, расположенной на седьмом этаже.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, 17 июня из окна одной из больниц выпал 66-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.