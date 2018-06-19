У Львові дідусь викинувся з вікна квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Львові 75-річний чоловік покінчив життя самогубством, викинувшись з 7-го поверху. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Львівській області, передає УНН.
“У Шевченківський відділ поліції 18 червня близько 6.50 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Шевченка у Львові з вікна випав чоловік, який від отриманих травм помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, поліцейські встановили, що загиблий — 75-річний львів’янин, який випав з вікна власної квартири, розташованої на сьомому поверсі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою “самогубство”) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, 17 червня з вікна однієї з лікарень випав 66-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці.