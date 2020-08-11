Во Львове из-за смерти пациентки будут судить трех врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Львовские прокуроры передали в суд дело в отношении трех врачей, обвиняемых в смерти пациента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
“Речь идет о двух заведующих отделениями и враче Клинической больницы скорой медицинской помощи, которые, по версии следствия, в период с 6 по 28 июня 2017 года не провели необходимые диагностические мероприятия, установили неправильный диагноз пациентке, не установили и не ликвидировали причину перитонита (воспаление брюшины). Как следствие пренебрежения врачами своими обязанностями и недостаточного обследование больного, было назначено неправильное лечение, женщине было проведено три операции, которые не дали желаемого эффекта”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за этого женщина умерла от перитонита, забрюшинного абсцесса и некроза сигмовидной кишки.
“Действия медиков квалифицированы по ч.1 ст.140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного)”, — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что досудебное расследование завершено, обвинительный акт находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде Львова. В случае доказательства вины врачам грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщал УНН, в Луганской области врач и подрядчик пойдут под суд за присвоение более полумиллиона гривен.