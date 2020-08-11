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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 102385 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107737 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127847 просмотра

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Во Львове из-за смерти пациентки будут судить трех врачей

Во Львове из-за смерти пациентки будут судить трех врачей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 августа. УНН. Львовские прокуроры передали в суд дело в отношении трех врачей, обвиняемых в смерти пациента. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.

“Речь идет о двух заведующих отделениями и враче Клинической больницы скорой медицинской помощи, которые, по версии следствия, в период с 6 по 28 июня 2017 года не провели необходимые диагностические мероприятия, установили неправильный диагноз пациентке, не установили и не ликвидировали причину перитонита (воспаление брюшины). Как следствие пренебрежения врачами своими обязанностями и недостаточного обследование больного, было назначено неправильное лечение, женщине было проведено три операции, которые не дали желаемого эффекта”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого женщина умерла от перитонита, забрюшинного абсцесса и некроза сигмовидной кишки.

“Действия медиков квалифицированы по ч.1 ст.140 УК Украины (неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного)”, — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование завершено, обвинительный акт находится на рассмотрении в Шевченковском районном суде Львова. В случае доказательства вины врачам грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал УНН, в Луганской области врач и подрядчик пойдут под суд за присвоение более полумиллиона гривен.

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