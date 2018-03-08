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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46562 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58528 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 61931 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 103169 просмотра

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Во Львове активисты провели акцию за права женщин

Во Львове активисты провели акцию за права женщин

Киев  •  УНН

 • 13013 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 марта. УНН. Во Львове активисты провели Марш "Сестерство, поддержка, cолидарность". Об этом сообщил корреспондент УНН.

Сначала активисты устроили акцию возле Оперного театра, где они дарили цветы мужчинам.

"Таким образом мы хотим привлечь внимание, что женщин надо ценить и уважать всегда, а не только сегодня, восьмого марта. А также, хотим обратить внимание на права женщин. Сегодня у нас мужчины у власти, повсюду. А должно быть равенство, солидарность", - рассказала организатор акции Марта Чумало.

После этого, возле Ратуши собралось полсотни женщин и мужчин, где они устроили вече.

"Мы каждый год собираемся восьмого марта, чтобы защитить права женщин. Сейчас в мире доминирует патриархат. Это неверно. Должно быть равенство и партнерство. Женщину нужно уважать и ценить всегда", - рассказала участница акции Арина.

После вече, люди с феминистическими плакатами прошли шествием от Ратуши до Оперного театра. Не обошлось без провокаций. Полиция задержала, молодого человека, который пытался устроить драку. Его задержали полицейские.

Напомним, в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.

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