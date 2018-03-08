Во Львове активисты провели акцию за права женщин
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 марта. УНН. Во Львове активисты провели Марш "Сестерство, поддержка, cолидарность". Об этом сообщил корреспондент УНН.
Сначала активисты устроили акцию возле Оперного театра, где они дарили цветы мужчинам.
"Таким образом мы хотим привлечь внимание, что женщин надо ценить и уважать всегда, а не только сегодня, восьмого марта. А также, хотим обратить внимание на права женщин. Сегодня у нас мужчины у власти, повсюду. А должно быть равенство, солидарность", - рассказала организатор акции Марта Чумало.
После этого, возле Ратуши собралось полсотни женщин и мужчин, где они устроили вече.
"Мы каждый год собираемся восьмого марта, чтобы защитить права женщин. Сейчас в мире доминирует патриархат. Это неверно. Должно быть равенство и партнерство. Женщину нужно уважать и ценить всегда", - рассказала участница акции Арина.
После вече, люди с феминистическими плакатами прошли шествием от Ратуши до Оперного театра. Не обошлось без провокаций. Полиция задержала, молодого человека, который пытался устроить драку. Его задержали полицейские.
Напомним, в центре Ужгорода на Театральной площади неизвестные напали на участников акции по защите прав женщин.