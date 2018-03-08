У Львові активісти провели акцію за права жінок
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 8 березня. УНН. У Львові активісти провели Марш “Сестринство, підтримка, cолідарність”. Про це повідомив кореспондент УНН.
Спочатку активісти влаштували акцію біля Оперного театру, де вони дарували квіти чоловікам.
"Таким чином ми хочемо привернути увагу, що жінок треба цінувати та поважати завжди, а не лише сьогодні, восьмого березня. А також, хочемо звернути увагу, на права жінок. Сьогодні, у нас чоловіки при владі, всюди. А має бути рівність, солідарність"- розповіла організатор акції Марта Чумало.
Після цього, біля Ратуші зібралось півсотні жінок та чоловіків, де вони влаштували віче.
"Ми щороку збираємось восьмого березня, щоб захистити права жінок. Зараз у світі домінує патріархат. Це невірно. Має бути рівність та партнерство. Жінку потрібно поважати та цінувати завжди"- розповіла учасниця акції Орина.
Після віче, люди із феміністичними плакатами пройшли ходою від Ратуші до Оперного театру. Не обійшлось без провокацій. Поліція затримала, молодика, який намагався влаштувати бійку. Його затримали поліцейські.
Нагадаємо, у центрі Ужгорода на площі Театральній невідомі напали на учасниць акції із захисту прав жінок.