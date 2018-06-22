Во львовском трамвае крепление от проводов травмировало ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Ребенок пострадал в трамвае во Львове - ему в голову через открытое окно попало крепления от проводов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"21 июня около 16:00 в г. Львове, на ул. Лычаковская (около Винникивского рынка, Шевченковский район), в трамвае по маршруту №7 во время движения пострадал ребенок 2003 года рождения, житель г. Львова, которому через открытое окно в голову попало крепления от проводов", - говорится в сообщении.
Ребенка с убойной раной теменной области головы доставили в Львовской ГДКБ.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, трамвай травмировал женщину во Львове.