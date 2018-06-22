Во львовском трамвае крепление от проводов травмировало ребенка

"21 июня около 16:00 в г. Львове, на ул. Лычаковская (около Винникивского рынка, Шевченковский район), в трамвае по маршруту №7 во время движения пострадал ребенок 2003 года рождения, житель г. Львова, которому через открытое окно в голову попало крепления от проводов", - говорится в сообщении.

Ребенка с убойной раной теменной области головы доставили в Львовской ГДКБ.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, трамвай травмировал женщину во Львове.