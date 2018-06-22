У львівському трамваї кріплення від дротів травмувало дитину

"21 червня близько 16:00 у м. Львові, на вул. Личаківська (біля Винниківського базару, Личаківський район), в трамваї за маршрутом №7 під час руху постраждала дитина 2003 року народження, житель м. Львова, якому через відкрите вікно в голову попало кріплення від дротів", – йдеться в повідомленні.

Дитину з забійною раною тім'яної ділянки голови доставили до Львівської МДКЛ.

Наразі обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, трамвай травмував жінку у Львові.