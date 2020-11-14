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В Луганской области на месте масштабных пожаров высадили 10 тысяч сосен

В Луганской области на месте масштабных пожаров высадили 10 тысяч сосен

Киев  •  УНН

 • 13389 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Вблизи поселка Осколоновка, пострадавшего в результате масштабных пожаров, более 250 волонтеров из Львовской области, военнослужащие и активисты Луганской области приняли участие в создании “Львовской рощи”. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает УНН.

Отмечается, что в рамках акции “Восток и Запад вместе!” сегодня на трех гектарах высажено более 10 тысяч саженцев деревьев хвойных пород.

“Эти саженцы сосны выращены во Львовской области в суперсовременном питомнике способом высадки с закрытой корневой системой. Поэтому деревца должны хорошо укорениться в Луганской области!” — отметил председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

Добавляется, что это первая масштабная общественная инициатива, с которой началось восстановление лесов в Луганской области. На следующей неделе должны поступить саженцы из Тернопольской и Одесской областей.

Как сообщал УНН, 30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров. В ООС причиной назвали вражеские вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.

В результате пожаров было повреждено огнем более 400 домов, эвакуировано 200 человек, 11 человек погибли, еще 19 пострадавших. На ликвидацию пожаров понадобилась неделя.

Украинские Национальные Новости

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