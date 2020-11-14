У Луганській області на місці масштабних пожеж висадили 10 тисяч сосен
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поблизу селища Осколонівка, яке постраждало внаслідок масштабних пожеж, понад 250 волонтерів зі Львівщини, військовослужбовців та активістів з Луганщини взяли участь у створенні “Львівського гаю”. Про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА, передає УНН.
Зазначається, що в рамках акції “Схід і захід разом!” сьогодні на трьох гектарах висаджено більше 10 тисяч саджанців дерев хвойних порід.
“Ці саджанці сосни вирощено на Львівщині у суперсучасному розпліднику у спосіб висадки із закритою кореневою системою. Тож деревця мають добре вкорінитися на Луганщині!” — зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
Додається, що це перша масштабна громадська ініціатива, з якої розпочалося відновлення лісів у Луганській області. Наступного тижня мають надійти саджанці з Тернопільщини та Одещини.
Як повідомляв УНН, 30 вересня вздовж лінії розмежування на Луганщині виникло 6 масштабних осередків лісових пожеж. В ООС причиною назвали ворожі збройні провокації із застосуванням трасуючих куль.
Внаслідок пожеж було пошкоджено вогнем понад 400 будівель, евакуйовано 200 людей, 11 людей загинуло, ще 19 постраждалих. На ліквідацію пожеж знадобився тиждень.