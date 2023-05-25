В Лондоне машина врезалась в ворота резиденции британского премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Машина врезалась в ворота резиденции британского премьера в Лондоне. Полиция сообщила, что мужчина, который въехал в ворота, задержан, никто не пострадал, передает УНН со ссылкой на Sky news.
Детали
По данным СМИ, одного человека арестовали после того, как автомобиль въехал в главные ворота Даунинг-стрит.
Полиция сообщила, что пострадавших нет.
На снимках, которые транслировали по телевидению, видны кордоны вдоль Уайтхолла.
"Около 4:20 автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле", - говорится в сообщении полиции Лондона.
"Вооруженные офицеры задержали на месте происшествия мужчину по подозрению в совершении преступления и опасном управлении автотранспортом. Сообщений о пострадавших нет", - добавили правоохранители.