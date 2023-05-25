У Лондоні машина врізалася у ворота резиденції британського прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Машина врізалася у ворота резиденції британського прем'єра у Лондоні. Поліція повідомила, що чоловіка, який в'їхав у ворота, затримано, ніхто не постраждав, передає УНН із посиланням на Sky news.
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За даними ЗМІ, одну людину заарештували після того, як автомобіль в'їхав у головні ворота Даунінг-стріт.
Поліція повідомила, що постраждалих немає.
На знімках, які транслювали по телебаченню, видно кордони вздовж Уайтхолла.
"Близько 4:20 автомобіль зіткнувся з воротами Даунінг-стріт на Уайтхоллі", - йдеться в повідомленні поліції Лондона.
"Озброєні офіцери затримали на місці події чоловіка за підозрою у скоєнні злочину та небезпечному керуванні автотранспортом. Повідомлень про постраждалих немає", - додали правоохоронці.