В Литве в ДТП попала военная техника: пострадали двое военнослужащих

Детали

Как сообщили представители Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сигнал об аварии поступил в 08:53. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали, что тягач с прицепом, перевозивший вездеход, перевернулся на бок, а Bandvagn 206 загорелся.

Отмечается, что общая площадь пожара составила 25 квадратных метров, на месте происшествия работал 21 сотрудник ГПСС. Кроме этого, в аварии пострадали двое военнослужащих. Одного из них после оказания медицинской помощи уже выписали из больницы, состояние другого военного оценивают как стабильное.

В связи с ДТП в настоящее время закрыто движение по Рижской окружной дороге в районе Муцениеки, сообщила Государственная полиция.

Напомним

В канадской провинции Манитоба в четверг, 15 июня, грузовик с полуприцепом врезался в небольшой автобус, перевозивший группу преимущественно пожилых людей. В результате этого погибли по меньшей мере 15 человек.