У Литві в ДТП потрапила військова техніка: постраждало двоє військовослужбовців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У Литві потрапила в ДТП і спалахнув військовий тягач Scania, який у причепі перевозив всюдихід Bandvagn 206. У аварії постраждало двоє військовослужбовців Національних збройних сил Латвії, інформує УНН з посиланням на Delfi.
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Як повідомили представники Державної пожежно-рятувальної служби (ДПРС), сигнал про аварію надійшов о 08:53. Рятувальники, які прибули на місце події, констатували, що тягач з причепом, що перевозив всюдихід, перекинувся на бік, а Bandvagn 206 загорівся.
Зазначається, що загальна площа пожежі становила 25 квадратних метрів, на місці події працював 21 співробітник ДПРС. Крім цього, в аварії постраждали двоє військовослужбовців. Одного з них після надання медичної допомоги вже виписали із лікарні, стан іншого військового оцінюють як стабільний.
У зв'язку з ДТП наразі закрили рух Ризькою окружною дорогою в районі Муценієкі, повідомила Державна поліція.
Нагадаємо
У канадській провінції Манітоба в четвер, 15 червня, вантажівка з напівпричепом врізалася в невеликий автобус, який перевозив групу переважно літніх людей. Унаслідок цього загинули щонайменше 15 людей.