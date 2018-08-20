В июле украинцы получали на треть меньшие субсидии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Средний размер субсидии в июле 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 28,8% и составил 103,9 грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины, передает УНН.
“В июле 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 2 млн 182,6 тыс. домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 28,8% и составил 103,9 грн”, — сказано в сообщении.
Всего, в январе-июле 2018 года домохозяйствам назначено субсидий на 734 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 3 млрд 68,5 млн грн.
Кроме того, в январе-июле для 596,5 тыс. домохозяйств были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество таких домохозяйств по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти не изменилось — уменьшилось на 0,1%.
В этот период сумма назначенных субсидий составила 1 млрд 824,4 млн грн, за соответствующий период 2017 года — 1 млрд 681,2 млн грн.
Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в июле 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 7,7% и составил 3093,7 грн.
За семь месяцев домохозяйства получили субсидий наличными на 1 млрд 372,4 млн грн, за соответствующий период 2017 года — 1 млрд 211,4 млн грн.
Напомним, в Минсоцполитики напомнили о новых правилах назначения субсидий на коммуналку, которые действуют с 1 мая 2018 года.