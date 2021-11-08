В больницах Киева и 14 областей перегружены койки с кислородом

Детали

В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 68,5%, тогда как норма для “зеленой” зоны меньше 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 7 ноября превышение нормы фиксируют в таких регионах Украины:



город Киев — 73,9%



Волынская область — 66,4%



Днепропетровская область — 65,1%



Донецкая область — 85,4%



Житомирская область — 69,7%



Закарпатская область — 65,4%



Запорожская область — 74,9%



Ивано-Франковская область — 73,4%



Львовская область — 71,3%



Николаевская область — 81,6%



Одесская область — 76,4%



Ровенская область — 72,7%



Сумская область — 75,7%



Херсонская область — 67,2%



Хмельницкая область — 73,8%



Напомним

Сейчас в “красной” зоне уже находятся 16 областей Украины (Волынская, Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая, Черниговская области) и город Киев.

В этих регионах предусмотрен ряд ограничений. В частности, запрещается:



работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов,



проведении массовых мероприятий.



Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) будет вакцинировано.

В Киеве работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:



заведения питания



отели



учреждения социальной защиты



спортзалы и фитнес-центры



ЦНАПи, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда



проводить массовые мероприятия



торгово-развлекательные центры



Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.