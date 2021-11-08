У лікарнях Києва та 14 областей перезавантажені ліжка з киснем
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Високу завантаженість ліжок із киснем через зростання випадків COVID-19 фіксують у Києві та 14 областях, які входять у “помаранчеву” та “червону” зону епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 68,5%, тоді як норма для “зеленої” зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.
Станом на 7 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:
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- місто Київ — 73,9%
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- Волинська область — 66,4%
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- Дніпропетровська область — 65,1%
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- Донецька область — 85,4%
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- Житомирська область — 69,7%
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- Закарпатська область — 65,4%
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- Запорізька область — 74,9%
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- Івано-Франківська область — 73,4%
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- Львівська область — 71,3%
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- Миколаївська область — 81,6%
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- Одеська область — 76,4%
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- Рівненська область — 72,7%
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- Сумська область — 75,7%
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- Херсонська область — 67,2%
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- Хмельницька область — 73,8%
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Нагадаємо
Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 областей України (Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області) та місто Київ.
У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:
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- робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,
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- проведення масових заходів.
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Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.
У Києві працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:
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- заклади харчування
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- готелі
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- установи соціального захисту
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- спортзали та фітнес-центри
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- ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
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- проводити масові заходи
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- торговельно-розважальні центри
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Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.