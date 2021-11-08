У лікарнях Києва та 14 областей перезавантажені ліжка з киснем

Деталі

Загалом в Україні показник завантаженості ліжок із киснем становить 68,5%, тоді як норма для “зеленої” зони менше ніж 65%. Все, що вище, свідчить про погіршення епідситуації.

Станом на 7 листопада перевищення норми фіксують у таких регіонах України:



місто Київ — 73,9%



Волинська область — 66,4%



Дніпропетровська область — 65,1%



Донецька область — 85,4%



Житомирська область — 69,7%



Закарпатська область — 65,4%



Запорізька область — 74,9%



Івано-Франківська область — 73,4%



Львівська область — 71,3%



Миколаївська область — 81,6%



Одеська область — 76,4%



Рівненська область — 72,7%



Сумська область — 75,7%



Херсонська область — 67,2%



Хмельницька область — 73,8%



Нагадаємо

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 областей України (Волинська, Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька, Чернігівська області) та місто Київ.

У цих регіонах передбачено низку обмежень. Зокрема, забороняється:



робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів,



проведення масових заходів.



Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) буде вакциновано.

У Києві працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:



заклади харчування



готелі



установи соціального захисту



спортзали та фітнес-центри



ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду



проводити масові заходи



торговельно-розважальні центри



Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.